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        Öğrenciler geri dönüşümden elde ettikleri gelirle akranlarına top aldı

        Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndaki öğrenciler tarafından "İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:36
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        Öğrenciler geri dönüşümden elde ettikleri gelirle akranlarına top aldı
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        Çankırı'da Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'ndaki öğrenciler tarafından "İyilik Okulları İçin Geri Dönüştür Projesi" başlatıldı.

        Okulun voleybol takımı oyuncuları tarafından başlatılan proje kapsamında okuldaki plastik şişeler geri dönüşüm kutusunda biriktirildi.

        Biriktirilen plastik şişelerden elde edilen gelirle futbol ve voleybol topları alan öğrenciler, bunları Esentepe Mahallesi'ndaki 30 Ağustos Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere hediye etti.

        Okul müdürü Çelebi Çağlayan, proje ile öğrencilerde çevre duyarlılığı oluşturma ve aralarındaki bağın kuvvetlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

        Proje ile alınan topların başka ortaokul öğrencilerine teslim edildiğini anlatan Çağlayan, "Bizim ve ziyaret ettiğimiz okul için maddi değeri çok olmasa da yüklediği anlam ve kazanımları açısından son derece güzel bir proje oldu. İlerleyen süreçte diğer köy okullarımıza da ulaşmayı, projemizi büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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