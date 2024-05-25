Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        ÇAKÜ'lü öğrenciler atık malzemelerle hazırladıkları iç mekan tasarımlarını sergiledi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak hazırladıkları iç mekan tasarımlarının bulunduğu sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAKÜ'lü öğrenciler atık malzemelerle hazırladıkları iç mekan tasarımlarını sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak hazırladıkları iç mekan tasarımlarının bulunduğu sergi açıldı.

        ÇAKÜFEST 2024 kapsamında Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından bilgisayar, mekatronik, elektronik, elektronik haberleşme, iklimlendirme, soğutma, inşaat, makine ve iç mekan tasarımı konularında hazırlanan projeler sergilendi.

        Sergide, İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerinin araba lastiği, plastik şişe, cam, kağıt gibi malzemeler kullanarak hazırladığı tasarımlar dikkati çekti.

        ÇAKÜ Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Müzeyyen Aksöz Şen, AA muhabirine, sanattan teknolojiye birçok alanda öğrencilerin projelerinin sergilendiğini söyledi.

        Tasarım bölümü olarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Şen, "Günümüzün önemli konularından biri olan geri dönüştürülebilir malzemelere farkındalık oluşturmak adına atık olarak değerlendirilen her türlü objeyi farklı alanlarda iç mekan objesi olarak tasarladık ve kullandık. Bunlardan biri, endüstriyel bölüm tasarımımızdı. Burada doğada atık olarak bulunan lastiklerden varillere kadar birçok objeyi tekrar hayata kazandırdık, sürdürülebilirliğe katkı sağlamış olduk." dedi.

        Atık malzemelerin doğaya zarar vermesinin önüne geçmek hem de öğrencilerde farkındalık oluşturmak adına böyle bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Şen, bu şekilde sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını vurguladı.

        Öğrencilerden Yiğit Polat da geri dönüşümü zor olan atıkları daha modern hale getirmek için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Akaryakıt varili, çürümüş hurdalığa giden bir varil. Revize ederek modern hale getirdik. Lastiklerden masa yaptık. Paslanmış spatuladan saat yaptık. Eski gitar, bisiklet jantı, sepet gibi malzemeleri değerlendirdik." diye konuştu.

        Esma Akbaş da sürdürülebilir yaşama etkilerinin olması için plastikten kağıdı tüm atıkları kullanarak köşe tasarladıklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Öğrenciler geri dönüşümden elde ettikleri gelirle akranlarına top aldı
        Öğrenciler geri dönüşümden elde ettikleri gelirle akranlarına top aldı
        Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        ÇAKÜ Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üye oldu
        ÇAKÜ Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üye oldu
        Milli halterci Ramazan Efe'nin dünya şampiyonluğu memleketi Çankırı'da sevi...
        Milli halterci Ramazan Efe'nin dünya şampiyonluğu memleketi Çankırı'da sevi...
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Çankırı'da öğrencilerle buluştu:
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Çankırı'da öğrencilerle buluştu:
        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, yaya geçidi uygulamasına katıldı
        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, yaya geçidi uygulamasına katıldı