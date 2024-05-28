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        Çerkeşli kadınlar tarihi konakta müşterilere yöresel lezzetler sunuyor

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kadınların tarihi konakta ürettikleri yöresel yemekler, ilçeye gelen misafirlere adeta lezzet şöleni sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:12
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        Çerkeşli kadınlar tarihi konakta müşterilere yöresel lezzetler sunuyor
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kadınların tarihi konakta ürettikleri yöresel yemekler, ilçeye gelen misafirlere adeta lezzet şöleni sunuyor.

        Çerkeş Belediyesinin destekleriyle Çerkeşli kadınların bir araya gelip kurduğu Çerkeş Kadın Kooperatifi, ilçede bulunan yaklaşık 150 yıllık tarihi Işıklar Konağı'nda hizmet vermeye başladı.

        İlçenin coğrafi işaretli lezzetleri Çerkeş kurabiyesi, Çerkeş pırasa dolması, Çerkeş su böreği, Çerkeş sırma baklavasının yanı sıra madımak otuyla yapılan gözleme badıma bükmesi, mantı çeşitlerinden bohça hamuru, pirhoy ile erişte, Çerkeş lokumu gibi yöresel tatları üreten kadınlar, yiyecekleri nostaljik bir atmosferde müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        Dayanışma örneği sergileyen kadınlar, kazançlarıyla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

        Çerkeş Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Erdoğan, AA muhabirine, hizmet verdikleri tarihi konağın daha önce belediye binası olarak kullanıldığını söyledi.

        Yaklaşık 3 ay önce Işıklar Konağı'nda çalışmalara başladıklarını anlatan Erdoğan, "Çerkeşli kadınlar olarak kooperatifi 7 kişi kurduk. Çerkeş'imizin yöresel lezzetlerini yapıyoruz burada. Çerkeş'in yöresel lezzetlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

        - "Amacımız Çerkeş dışından gelen bütün hemşehrilerimize bu lezzetleri tattırmak"

        Çerkeş'in İstanbul-Samsun kara yolu üzerinde güzel bir konumda olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Bizim burada yaptığımız yöresel ürünleri zaten Çerkeşli hemşehrilerimiz biliyor. Bizim asıl amacımız Çerkeş dışından gelen bütün hemşehrilerimize bu lezzetleri tattırmak. Bu konuda inşallah ilerleyen günlerde farklı çalışmalarımız olacak. Dışarıya açılmak istiyoruz. Merak eden, görmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Bu lezzetlerimiz aslında bize saraylarımızdan kalma lezzetlerdir. Biz burada yapmaya devam ediyoruz. Aslında asırlık lezzetlerimizi biz burada devam ettiriyoruz. Biz burada yaptığımız ürünleri kadınlarımızla birlikte hem yapıyoruz hem satıyoruz, kadınlarımızın da ev ekonomisine destek olmasını sağlıyoruz."

        Kooperatif olarak daha büyük bir üretim tesisi kurmayı planladıklarının altını çizen Erdoğan, kuracakları tesiste üretecekleri erişte, tarhana gibi ürünleri tüm Türkiye'ye ulaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

        Yöresel lezzetleri tatmaya gelen müşterilerden Murat Ateş de bir iş için Çerkeş'e geldiğini, yöresel lezzet sunan bir işletme gördüğünü ve ürünlerini tatmak istediğini belirtti.

        Yediği yemeklerin hepsinin birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden Ateş, özellikle badıma bükmesi isimli yemeği çok beğendiğini söyleyerek kooperatif üyesi kadınlara başarılar diledi.

        Mizgin Ustacı da Çerkeş'te yaşadığını, fırsat buldukça yöresel lezzetleri tatmaya çalıştığını dile getirerek, "Birbirinden güzel ürünler çıkartıyorlar. Kooperatifte çalışan herkesin eline, emeğine sağlık. Gerçekten herkese bu lezzetleri denemelerini öneriyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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