Çankırı'da jandarma öğrencilerle vatandaşlara trafik eğitimi verdi

Ayrıca, alkol gözlüğü simülasyonuna da katılan vatandaşlar, boş kaleye gol atmaya çalıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izleyip hem eğlendi hem de öğrendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.