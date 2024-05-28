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        Çankırı'da jandarma öğrencilerle vatandaşlara trafik eğitimi verdi

        Şabanözü ilçesinde ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:46
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        Çankırı'da jandarma öğrencilerle vatandaşlara trafik eğitimi verdi
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        Şabanözü ilçesinde ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda uygulamalı eğitim verildi.

        Jandarma Genel Komutanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen mobil eğitim tırı Şabanözü'ne geldi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı önüne konuşlandırılan mobil eğitim tırına gelen çocuklar, trafik hakkında çizgi film izleyip hem eğlendi hem de öğrendi.

        Ayrıca, alkol gözlüğü simülasyonuna da katılan vatandaşlar, boş kaleye gol atmaya çalıştı.

        Görevliler tarafından katılımcılara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

        Etkinliğe Kaymakam Emre Urhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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