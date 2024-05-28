Şabanözü'nde anaokulu sergisi açıldı

Okulun konferans salonunda düzenlenen açılışın ardından Kaymakam Emre Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim, el işi ve farklı eserlerin bulunduğu sergi için açılış töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.