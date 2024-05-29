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        Çerkeş'te kurbanlık satışı başladı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kurbanlık satışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:09 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:09
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        Çerkeş'te kurbanlık satışı başladı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kurbanlık satışı başladı.

        Kurban Bayramı dolayısıyla İstasyon Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar satışa çıkarıldı.

        Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatının 20 bin ile 30 bin, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise 10 bin ile 15 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.

        Geçen yıla oranla hareketliliğinin düşük olduğu pazarda ilerleyen günlerde yoğunluk bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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