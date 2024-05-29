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        Kızılırmak'taki öğrenciler isteklerini mektupla Kaymakama iletti

        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:11
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        Kızılırmak'taki öğrenciler isteklerini mektupla Kaymakama iletti
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        Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaymakam Çitil, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kızılırmak Şehit Remzi Aslan İlkokulu, Kızılırmak Ortaokulu ve Şehit Yalçın Koca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

        Öğrencilerden kendisine talep ve isteklerini içeren mektup yazmalarını isteyen Çitil, bütün mektupları tek tek okuyarak cevaplandıracağını söyledi.

        Programa katılan öğrenciler yazdıkları mektupları Kaymakam Çitil'e iletti.

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