Orta OSB'de altyapı çalışmaları devam ediyor

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, organize sanayi bölgesindeki (OSB) altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bezci, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, Orta ilçesinde 2016 yılında projesine başlanılan OSB ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Orta OSB'de devam eden altyapı çalışmalarının yüzde 48 seviyesine geldiğini belirten Bezci, altyapı çalışmalarının temmuz ayında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Fabrikaların faaliyete geçmesiyle ilçeye tersine göç yaşanması amaçladıklarına işaret eden Bezci, "53 sanayi parselinden oluşan ve 3 bin 600 metrekare ile 43 bin metrekare seçeneklerine sahip olacak OSB’de oto yedek parça, kumaş, paketleme, küçük ev aletleri gibi firmalar bulunacak." dedi.