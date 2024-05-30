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        Orta OSB'de altyapı çalışmaları devam ediyor

        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, organize sanayi bölgesindeki (OSB) altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:02 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:04
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        Orta OSB'de altyapı çalışmaları devam ediyor
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        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, organize sanayi bölgesindeki (OSB) altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Bezci, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, Orta ilçesinde 2016 yılında projesine başlanılan OSB ile ilgili değerlendirmede bulundu.

        Orta OSB'de devam eden altyapı çalışmalarının yüzde 48 seviyesine geldiğini belirten Bezci, altyapı çalışmalarının temmuz ayında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        Fabrikaların faaliyete geçmesiyle ilçeye tersine göç yaşanması amaçladıklarına işaret eden Bezci, "53 sanayi parselinden oluşan ve 3 bin 600 metrekare ile 43 bin metrekare seçeneklerine sahip olacak OSB’de oto yedek parça, kumaş, paketleme, küçük ev aletleri gibi firmalar bulunacak." dedi.

        Bugüne kadar 6-7 firmaya yer tahsisi yaptıklarına dikkati çeken Bezci, "Bu firmaların 3'ü temmuz ayında temel atacak. İlçemizdeki vatandaşların birçoğu Ankara ve İstanbul'da yaşıyor. Bu insanların büyük kısmı ilçesine dönmek istiyor. Onların beklentileri burada iş sahası ve konut olması. Bu yatırımla tersine göç bekliyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Bezci'ye incelemelerinde OSB Müdürü Erdoğan Satılmış Eser eşlik etti.

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