Çerkeş'in Karalar Mahallesi'nde taziye yemeği kaldırıldı

Mahallenin çeşitli noktalarına "Cenaze evinde yemek yenmez yemek götürülür. Bu vesile ile cenazelerimizden taziye yemeği kaldırılmıştır. Saygıdeğer mahalle sakinlerimize duyurulur" yazılı pankartlar asan muhtar Settaşı, taziye çadırı, masa ve sandalye gibi malzemeleri de muhtarlık envanterine kazandırdı.

Vatandaşların dilek ve temennilerinin başında cenazelerde taziye yemeklerinin kaldırılması olduğunu belirleyen muhtar Settaşı, alınan karar doğrultusunda mahallede taziye yemeği uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

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