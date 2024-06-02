Çankırı'da hükümlüler okullara yeni görünüm kazandırıyor

Okulun yeni hali öğrenciler ve veliler tarafından beğeni toplarken, bu tür projelerin devam edeceği bildirildi.

Kurum ve okul personeliyle okulun bahçesinde peyzaj çalışması yapılırken, okul duvarları ve bahçe demirleri de hükümlüler tarafından boyandı.

Orta Açık Ceza İnfaz Kurumunun "Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı" kapsamında hükümlüler, teknik personel koordinesinde Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulunda boya ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Çankırı'da hükümlüler Orta ilçesindeki okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yapıyor.

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