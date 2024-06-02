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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, Çerkeş-Kızılcahamam yolundaki trafik uygulamasına katıldı

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen uygulamaya katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:52
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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, Çerkeş-Kızılcahamam yolundaki trafik uygulamasına katıldı
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        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen uygulamaya katıldı.

        Trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılması, kara yollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme-bilinçlendirme amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda ortak uygulama düzenlendi.

        Uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Bulgurlu, sürücü ve yolcularla sohbet ederek, vatandaşları trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara riayet etmeye davet ederek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

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