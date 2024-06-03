Kurşunlu'da hayırsever tarafından yaptırılan huzurevi açıldı

Ayrıca, huzurevi bahçesinde bulunan caminin de açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve Hafize Ünal, huzurevinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kale Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Hayrettin Ünal tarafından eşi Hafize Ünal adına inşa edilen 6 bin 700 metrekare ve 80 yatak kapasiteli huzurevinin açılışı için tören düzenlendi.

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