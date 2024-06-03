Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan A.G. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Ilgaz ilçesi Kalekır mevkisinde karşılaşması üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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