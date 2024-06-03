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        Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:20 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:20
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        Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Ilgaz ilçesi Kalekır mevkisinde karşılaşması üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada A.G, S.A. ile Ö.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan A.G. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler G.E, Ö.E. ve Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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