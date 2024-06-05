Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da Yaylakent beldesini ziyaret etti

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, teşekkür ziyaretleri kapsamında Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da Yaylakent beldesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, teşekkür ziyaretleri kapsamında Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesini ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile partililer ve vatandaşlar tarafından Yaylakent Belediyesi önünde karşılanan Erbakan'a çiçek takdim edildi.

        Daha sonra Belediye Başkanlığı makamında Başkan Ayhan Çavuş ve vatandaşlarla görüşen Erbakan, belde hakkında bilgi aldı.

        Burada konuşan Erbakan, hem Belediye Başkanı'nı tebrik hem de Yaylakent halkına teşekkür etmek için geldiklerini söyledi.

        Ziyaretlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erbakan, "Allah kıymetli Başkanımıza dürüst, ahlaklı, samimi, çalışkan bir şekilde en hayırlı hizmetleri nasip etsin. Yaylakent'in sorunları Milli Görüş'le, Yeniden Refah'la, ahlaklı belediyecilikle birer birer çözüme kavuşturulacak. Buna inanıyoruz, güveniyoruz ve Başkanımıza bir kez daha başarılar diliyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Ayhan Çavuş da ziyaretlerinden ötürü Erbakan'a teşekkür etti.

        Daha sonra Erbakan ile beraberindekiler, belde meydanına kadar yürüyerek vatandaşları selamladı, esnaf ziyaret yaptı.

        Ziyaretlerin ardından Erbakan, beldeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
        Çankırı'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
        Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da alacak verecek tartışması: 1 ölü
        Çankırı'da alacak verecek tartışması: 1 ölü
        Kurşunlu'da hayırsever tarafından yaptırılan huzurevi açıldı
        Kurşunlu'da hayırsever tarafından yaptırılan huzurevi açıldı
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, Çerkeş-Kızılcahamam yolundaki trafik uygulamasın...
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, Çerkeş-Kızılcahamam yolundaki trafik uygulamasın...
        Çankırı'da hükümlüler okullara yeni görünüm kazandırıyor
        Çankırı'da hükümlüler okullara yeni görünüm kazandırıyor