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        Moda tasarımı okuyan üniversiteliler atık kartonlardan giysi hazırladı

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri, topladıkları atık kartonları farkındalık oluşturmak için giysi formunda esere dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:06
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        Moda tasarımı okuyan üniversiteliler atık kartonlardan giysi hazırladı
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri, topladıkları atık kartonları farkındalık oluşturmak için giysi formunda esere dönüştürdü.

        Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün 14 öğrencisi, deneysel tasarım atölyesi dersi kapsamında hem hayal güçlerini zenginleştirmek hem de geri dönüşüme katkı sağlayacağına inandıkları kartonlar üzerinde çalışma yapmaya karar verdi.

        Esnaf ile çöpten topladıkları kartonları giysi formunda keserek manken üzerinde tasarımını yapan öğrenciler, yakma, dikme, işleme gibi farklı tekniklerle 3 aylık süreçte atık kartonları esere dönüştürdü.

        Her öğrenci farklı bir temayı kartona yansıtırken, hazırlanan eserlerle Uluyazı Kampüsü Sergi Salonu'nda açılan sergide toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

        Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Arzu Evecen, AA muhabirine, yapılan çalışmaların disiplinlerarası bakışla iki ve üç boyutlu giysi tasarımlarından oluştuğunu söyledi.

        Kartonu dikme, yakma, kesme gibi tekniklerle süsleme veya deformasyona uğratarak gündelik kullanımdan uzak şekilde yeniden yorumladıklarını belirten Evecen, "Atık olarak nitelendirebileceğimiz malzemeyi farklı bir kullanım amacına sahip olacak biçimde ileri dönüşüme ve sanatsal bir obje haline getirmeyi amaçladık. Böylece giysilere de işlevselliğinden arındırarak başka bir görme ve seyir biçimi kazandırmış olduk." dedi.

        Bu çalışmayla öğrencilere yaratıcılık ve sanata dair bakış açısı kazandırmayı amaçladıklarını anlatan Evecen, şöyle devam etti:

        "Karton bir geri dönüşüm malzemesi, belki birçok yerde kullanım amacına sahip oluyor. Toplanmayanlar ise çöpe gidiyor ve atık nesne haline dönüşüyor. Dolayısıyla biz, farklı bir bakış açısı kazandırmayı bu yolla sağlamayı amaçladık. Atıkların aslında çevreye duyarlılık noktasında farklı alanlarla farklı perspektiflerle ya da yaratıcılık ekseninde yorumlanarak sanat nesnesi haline dönüşebilirliğine katkı sağlamayı amaçladık."

        Yapılan çalışmaların sadece sergiyle kalmayıp farklı projelerde de kullanılabileceğinin altını çizen Evecen, "Kartonun işlevini biliyoruz. Bu işlevden tamamen sıyırıyoruz bunu ve bir giysi formuna dönüştürüyoruz. Giysi formuna dönüştürürken giysi de işlevsel anlamından sıyrılıyor. Aslında iki farklı noktanın hikayesi, yaratıcılık ekseninde buluşuyor." ifadesini kullandı.

        - Öğrenciler, çalışmalarına hayallerini yansıttı

        Öğrencilerden Ülkü Özer de kartondan yaptığı çalışmasında deprem temasını işlediğini dile getirdi.

        Depremi yaşayan çocukların hayallerini tasarımına yansıttığını vurgulayan Özer, "Aynı zamanda yıkılan binaları, oradaki umutları ele aldım. Eserimde uçan balonlar çizdim, yıkılan binaları seramik hamuruyla birleştirdim. Kartonu ezerek, parçalayarak bir doku elde ettim. İlk kez böyle bir materyal ile çalıştık, hep kumaş gibi malzemelerle çalışıyorduk. Güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

        Gül Fatma Çullu da ilk defa atık malzeme üzerinde çalıştığını belirterek, "Hepimiz burada bir sanatçı adayıyız. Bizim açımızdan, topluma örnek olmak açısından, hayal gücümüzü geliştirmek açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Kartonla çalışırken çok beyin fırtınası yaptık, bazen çok zorlandık ama keyifliydi bizim için." dedi.

        Zeynep Şahin de çalışmasında doğayı ele aldığına işaret ederek, çalışmanın yaratıcılık anlamında kendilerine çok faydalı olduğunu, çalışma neticesinde doğaya da yarar sağladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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