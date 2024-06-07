Orta'da Yerel Eylem Grubu Derneği açıldı

Orta ilçesinde "Orta Yerel Eylem Grubu Derneği" açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığıyla Türkiye'de uygulanan LEADER yaklaşımı kapsamında açılan Yerel Eylem Grubu Derneği için belediye hizmet binasında tören düzenlendi.

Orta Belediye Başkanı ve Orta Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Ömer Bezci, burada yaptığı konuşmada, Ortalı vatandaşları bunun gibi kuruluşlarla tanıştıracaklarını belirterek, derneğin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Emre Akbıyık da derneğin hayırlı olması temennisinde bulundu.