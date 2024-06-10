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        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:51
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        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçe stadında düzenlenen etkinlikte ilkokul ve anaokulu öğrencileri palyaçolar eşliğinde oyun oynayıp dans ederken, şişme park alanında doyasıyla eğlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, yaptığı açıklamada, Orta'da çocuk şenliklerinin ilkini düzenlediklerini, çocukların heyecan ve mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

        Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile protokol üyeleri de şenliğe katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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