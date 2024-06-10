Orta'da çocuk şenliği düzenlendi

Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile protokol üyeleri de şenliğe katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, yaptığı açıklamada, Orta'da çocuk şenliklerinin ilkini düzenlediklerini, çocukların heyecan ve mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

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