Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı

        Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 23:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki Bayburt-İstanbul seferini yapan 29 AJ 029 palakalı otobüs, D-100 kara yolu Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        AP seçimleri istifaları getirdi
        AP seçimleri istifaları getirdi
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması

        Benzer Haberler

        ÇAKÜ Rektörü Harun Çiftçi, gençlerle bir araya geldi
        ÇAKÜ Rektörü Harun Çiftçi, gençlerle bir araya geldi
        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi
        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi
        Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Orta'da Yerel Eylem Grubu Derneği açıldı
        Orta'da Yerel Eylem Grubu Derneği açıldı
        Moda tasarımı okuyan üniversiteliler atık kartonlardan giysi hazırladı
        Moda tasarımı okuyan üniversiteliler atık kartonlardan giysi hazırladı
        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı