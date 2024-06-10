Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı
Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki Bayburt-İstanbul seferini yapan 29 AJ 029 palakalı otobüs, D-100 kara yolu Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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