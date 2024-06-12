Çankırı'dan kısa kısa

Şabanözü ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin dönem boyunca hazırladıkları sıfır atık projeleri sergisi açıldı.

TEMA Vakfı Şabanözü ilçe sorumluluğu öncülüğünde Macide Anne Anaokulu, Şehitler İlkokulu, Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Belediye Çınar Altı Çay Bahçesi'nde "Sıfır Atık Mahallesi" kuruldu.

Öğrencilerin dönem boyunca sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalar hazırlanan alanda sergilendi.

Şabanözü TEMA Vakfı Sorumlusu Selda Yağcı, burada yaptığı açıklamada, çocukların günlük yaşamdaki tüketim alışkanlıklarını, atıklar, atıkların nasıl azaltılabileceği ve doğal varlıkların korunması konularında farkındalık geliştirmeleri hedeflendiğini belirtti.

- Şabanözü'nde lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.