Çankırı'da Kaymakam Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı

Alagöz de ziyaret dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kaymakam Çitil'e teşekkür etti.

Çitil, sohbet ettiği Alagöz'ün 18. yaş gününü kutlayarak pasta ikram etti, hediye verdi.

Kaymakam Çitil, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Zengin ve İlçe Emniyet Amiri Zeki Yıldırım, ilçeye bağlı Yukarıalagöz köyünde yaşayan cam kemik hastası Şevket Alagöz'ü ziyaret etti.

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