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        Çankırı'da Kaymakam Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı

        Çankırı'nın Kızılırmak İlçe Kaymakamı Bilal Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:30
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        Çankırı'da Kaymakam Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı
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        Çankırı'nın Kızılırmak İlçe Kaymakamı Bilal Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı.

        Kaymakam Çitil, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Zengin ve İlçe Emniyet Amiri Zeki Yıldırım, ilçeye bağlı Yukarıalagöz köyünde yaşayan cam kemik hastası Şevket Alagöz'ü ziyaret etti.

        Çitil, sohbet ettiği Alagöz'ün 18. yaş gününü kutlayarak pasta ikram etti, hediye verdi.

        Alagöz de ziyaret dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kaymakam Çitil'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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