Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        ÇAKÜFEST 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAKÜFEST 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında etkinlikler düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜFEST 2024'ün konferans, sergi ve kortej yürüyüşüyle başladığı belirtildi.

        Şenlik boyunca müzik dinletileri, spor gösterileri ve çeşitli sergilerin yapıldığı aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

        "TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmacı olarak yer aldığı 'ÇAKÜ Ulusal Öğrenci Kongresi' düzenlenerek yüzlerce öğrenci bilimsel sunum yaptı. ÇAKÜFEST 2024’ün ilk hafta programının Tasarım ve Teknoloji Sergisi ile kapanmasının ardından 'Maveraünnehir'den Anadolu'ya Hadis ve İlim, İrfan Geleneği Uluslararası Sempozyumu'na Türkiye'den ve dünyadan birçok bilim insanı katılım sağladı. Sempozyumun açılış konferansı Diyanet İşleri Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından verildi. Sempozyumun ardından SKS Fuaye Salonu'nda Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim-Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünün mezuniyet sergisinin açılışı yapıldı. Şenliğin akşam programı kapsamında ise açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi."

        Ardından 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Uluyazı Kampüsü Milli Mefkure Meydanı'nda ÇAKÜ fakülte ve yüksekokullarından mezun olacak binlerce öğrencinin mezuniyet coşkusunun yaşandığı aktarılan açıklamada, "ÇAKÜ yönetim kadrosunun, akademisyenlerin, mezun olan öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törende diploma takdiminin ardından kep atma töreni gerçekleştirildi. İki hafta boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğinin yer aldığı ÇAKÜFEST 2024, 31 Mayıs Cuma günü Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nün şapka defilesiyle sona erdi. Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi, yıllardır süregelen İsrail zulmüne karşı duruşundan taviz vermeyerek mezuniyet törenlerinde haykırışını sürdürdü. ÇAKÜ, Filistin’in yanında olmaya, siyonistleri telin etmeye devam etti." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Milli coşku
        Milli coşku
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...

        Benzer Haberler

        Çankırı'da ekskavatör kursunda başarılı olan yükümlülere belgeleri verildi
        Çankırı'da ekskavatör kursunda başarılı olan yükümlülere belgeleri verildi
        ÇAKÜ, İspanya'dan Granada Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı
        ÇAKÜ, İspanya'dan Granada Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı
        Çankırı'da Kaymakam Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı
        Çankırı'da Kaymakam Çitil, cam kemik hastası gencin doğum gününü kutladı
        Çankırı'da yapılan devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi olarak h...
        Çankırı'da yapılan devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi olarak h...
        15 Yaş Altı Softbol Milli Takım'ın kampı Çankırı'da devam ediyor
        15 Yaş Altı Softbol Milli Takım'ın kampı Çankırı'da devam ediyor
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa