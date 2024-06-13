ÇAKÜFEST 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında etkinlikler düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜFEST 2024'ün konferans, sergi ve kortej yürüyüşüyle başladığı belirtildi.

Şenlik boyunca müzik dinletileri, spor gösterileri ve çeşitli sergilerin yapıldığı aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmacı olarak yer aldığı 'ÇAKÜ Ulusal Öğrenci Kongresi' düzenlenerek yüzlerce öğrenci bilimsel sunum yaptı. ÇAKÜFEST 2024’ün ilk hafta programının Tasarım ve Teknoloji Sergisi ile kapanmasının ardından 'Maveraünnehir'den Anadolu'ya Hadis ve İlim, İrfan Geleneği Uluslararası Sempozyumu'na Türkiye'den ve dünyadan birçok bilim insanı katılım sağladı. Sempozyumun açılış konferansı Diyanet İşleri Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından verildi. Sempozyumun ardından SKS Fuaye Salonu'nda Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim-Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünün mezuniyet sergisinin açılışı yapıldı. Şenliğin akşam programı kapsamında ise açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi."