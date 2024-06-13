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        Çankırı'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:23
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        Çankırı'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ş.D. (19) idaresindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan B.H. (19) ise ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan B.H, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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