Dodurga'da "Sıfır Atık-Geri Dönüşüm ve Sanat Sergisi" açıldı

Serginin açılışına katılan Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, çok güzel bir sergi hazırlandığı söyledi.

Dodurga İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin katkılarıyla oluşturulan atık malzemelerde oluşan eserlerin sergisinin açılışı dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.

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