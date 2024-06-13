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        Dodurga'da "Sıfır Atık-Geri Dönüşüm ve Sanat Sergisi" açıldı

        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde "Sıfır Atık-Geri Dönüşüm ve Sanat Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:02
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        Dodurga'da "Sıfır Atık-Geri Dönüşüm ve Sanat Sergisi" açıldı
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        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde "Sıfır Atık-Geri Dönüşüm ve Sanat Sergisi" açıldı.

        Dodurga İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin katkılarıyla oluşturulan atık malzemelerde oluşan eserlerin sergisinin açılışı dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.

        Kurdelenin kesilmesinin ardından sergi gezildi.

        Serginin açılışına katılan Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, çok güzel bir sergi hazırlandığı söyledi.

        Tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan serginin büyük beğeni topladığını belirten Kaşıkcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Okul müdürü Elif Koç da öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin sergide yer aldığını belirterek, hazırlanan eserlerin tamamen geri dönüşüm malzemelerinden oluştuğuna dikkati çekti.

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