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        Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi

        Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 27 bin 693 öğrenci, karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:14
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        Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi
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        Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 27 bin 693 öğrenci, karnelerini aldı.

        Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Öğrencilere karne dağıtan Küreci, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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