Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi

Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 27 bin 693 öğrenci, karnelerini aldı.

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