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        Çankırı'da tedavi gören çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye edildi

        Çankırı'da Kurban Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:47
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        Çankırı'da tedavi gören çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye edildi
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        Çankırı'da Kurban Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sabiha Anne Kız Öğrenci Yurdu idarecileri, personeli ve öğrenciler, Çankırı Devlet Hastanesi çocuk servisini ziyaret etti.

        "Şifa Oyuncakları Projesi" kapsamında tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

        Kurban Bayramı öncesi hastanedeki minik çocukların yüzleri güldürülürken, çocuklar da kendilerini ziyaret edenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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