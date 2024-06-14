Çankırı'da tedavi gören çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye edildi

Kurban Bayramı öncesi hastanedeki minik çocukların yüzleri güldürülürken, çocuklar da kendilerini ziyaret edenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sabiha Anne Kız Öğrenci Yurdu idarecileri, personeli ve öğrenciler, Çankırı Devlet Hastanesi çocuk servisini ziyaret etti.

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