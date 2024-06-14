Çankırı'da öğrenciler karnelerini özel bireylerin elinden aldı

Törene Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Şabanözü Kaymakam Vekili ve Orta Kaymakamı Erkan Minuz, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Ulusoy, Şabanözü Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız da katıldı.

Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel bireyler katıldı.

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