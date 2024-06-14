Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

Belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Kıran, burada İl Başkanı Koray Erdoğan ve partililerle buluştu.

Tabakhane Mahallesi'nde Hayrat Kültür Merkezi binasının açılışına katılan Kıran, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçen Kıran, İl Müdürü Abdulhaluk Longa ile görüştü.

Kıran, Şabanözü ilçesindeki Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşıladı.

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