Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.G. (64) idaresindeki hafif ticari araç, Kıvçak köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Çankırı'da ziyaretlerde bu...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Çankırı'da ziyaretlerde bu...
        Çankırı'da öğrenciler karnelerini özel bireylerin elinden aldı
        Çankırı'da öğrenciler karnelerini özel bireylerin elinden aldı
        Çankırı'da tedavi gören çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye...
        Çankırı'da tedavi gören çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye...
        Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi
        Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi
        Çankırı'da takla atan otomobilin sürücüsü Şahin öldü, arkadaşı yaralı
        Çankırı'da takla atan otomobilin sürücüsü Şahin öldü, arkadaşı yaralı
        Dodurga'da "Sıfır Atık-Geri Dönüşüm ve Sanat Sergisi" açıldı
        Dodurga'da "Sıfır Atık-Geri Dönüşüm ve Sanat Sergisi" açıldı