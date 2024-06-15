Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.G. (64) idaresindeki hafif ticari araç, Kıvçak köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.