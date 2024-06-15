Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluk oluştu

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluk oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, kara yollarında yoğunluğa neden oluyor.

        İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz ve Çerkeş ilçeleri mevkisinde Samsun yönünde trafik yoğunluğu bulunuyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri

        Benzer Haberler

        Çankırı'da kaza sonrası alev alıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
        Çankırı'da kaza sonrası alev alıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
        Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Çankırı'da ziyaretlerde bu...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, Çankırı'da ziyaretlerde bu...
        Çankırı'da öğrenciler karnelerini özel bireylerin elinden aldı
        Çankırı'da öğrenciler karnelerini özel bireylerin elinden aldı
        Çankırı'da tedavi gören çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye...
        Çankırı'da tedavi gören çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye...
        Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi
        Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi