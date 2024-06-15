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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da trafik denetimine katıldı

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da trafik denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:05 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:05
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da trafik denetimine katıldı
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da trafik denetimine katıldı.

        Çetin, İstanbul-Samsun kara yolu Ilgaz ilçesindeki uygulama noktasına gelerek denetim hakkında bilgi aldı.

        Yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Çetin, bayram yolculuğuna çıkan sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

        Çankırı Valiliğince trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı bileklik uygulaması kapsamında sürücülere bileklik takan Orgeneral Çetin, vatandaşlara iyi bayramlar diledi.

        Çetin'e, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Tümgeneral Ersel Özer, Tümgeneral Cengiz Yıldız ve Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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