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        Çankırı'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

        Çankırı'da 7 yaşındaki çocuk, ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:31 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:31
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        Çankırı'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
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        Çankırı'da 7 yaşındaki çocuk, ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kızılırmak ilçesinde yakınlarıyla serinlemek için Kızılırmak'a giren B.Ç, akıntıya kapıldı.

        Çırpındığını gören yakınları ve çevredekilerce sudan çıkarılan B,Ç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B,Ç, buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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