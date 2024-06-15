Çankırı'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Çankırı'da 7 yaşındaki çocuk, ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi.
Çankırı'da 7 yaşındaki çocuk, ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi.
Kızılırmak ilçesinde yakınlarıyla serinlemek için Kızılırmak'a giren B.Ç, akıntıya kapıldı.
Çırpındığını gören yakınları ve çevredekilerce sudan çıkarılan B,Ç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B,Ç, buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
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