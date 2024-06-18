Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da bayramlaşma töreni yapıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 23:51 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da bayramlaşma töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Orta belediyesi Kırbahçe'de düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı,Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Minuz, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmeyi dileyerek, "Biz bayram sevinci yaşıyoruz ama bir tarafımız da hüzünlü. Dünyanın dört bir yanında kan ve gözyaşı durmuyor. İnşallah bu bayramda yaptığımız ibadetler, ettiğimiz dualar zulmün bitmesine vesile olsun." dedi.

        Minuz ve beraberindekiler, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görevli personel ile bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Başakşehir'de korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Başakşehir'de korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        İspanya'da manşetler Arda Güler!
        İspanya'da manşetler Arda Güler!
        Pozitif
        Pozitif
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Türkiye, Millilerin zaferini böyle izledi!
        Türkiye, Millilerin zaferini böyle izledi!
        "Tur kapısı aralandı!"
        "Tur kapısı aralandı!"
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk Ankara'ya sevk edildi
        Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk Ankara'ya sevk edildi
        Çankırı'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Çankırı'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, trafik denetimine katıldı
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, trafik denetimine katıldı
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da trafik denetimine katıl...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı'da trafik denetimine katıl...
        İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluk oluştu
        İstanbul-Samsun kara yolunda yoğunluk oluştu
        Çankırı'da kaza sonrası alev alıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
        Çankırı'da kaza sonrası alev alıp yanan otomobilin sürücüsü öldü