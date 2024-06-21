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        Çankırı'da tırdan düşen beton blokun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde tırdan düşen beton blokun çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:42
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        Çankırı'da tırdan düşen beton blokun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde tırdan düşen beton blokun çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen beton blok taşıyan 06 JPT 82 plakalı tır, Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde bariyere çarpıp alev aldı.

        Bu sırada yoldan geçen Ali Günbal yönetimindeki 06 BCP 023 plakalı otomobil, tırdan düşen beton blokun çarpması sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan tır sürücüsü ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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