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        Çankırı'da baraja giren kişi boğuldu

        Çankırı'nın Orta ilçesinde, serinlemek için baraja giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:09
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        Çankırı'da baraja giren kişi boğuldu
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde, serinlemek için baraja giren kişi boğuldu.

        Serinlemek için ilçede bulunan Güldürcek Barajı'na giren, Hacı Ali Cankurt'un (47) suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Cankurt'a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Ambulansla Orta Devlet Hastanesine kaldırılan Cankurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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