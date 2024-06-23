Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü.

Beldede yağmur duası etkinlikleri kapsamında, sabah namazının ardından hatim duası yapıldı.

Kabir ziyaretinin ardından Çimencik mevkisinde öğle namazı kılındı, yağmur için dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yağmur duası geleneğini aynı inançla bundan sonra da sürdüreceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de yağmur duası etkinliklerinin yüzyıllardır sürdüğünü anlatarak, "Bu yıl 557'ncisini kutladığımız yağmur duası için atalarımız, 'Kırkpınar güreşleriyle eş değer.' derdi. O nedenle bu geleneği şimdi gençlere devrediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.