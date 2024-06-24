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        Çankırı'da iş yerinde doğan kedi yavrularına çalışanlar bakıyor

        Çankırı'da bir iş yerinde doğum yapan sahipsiz kedi ile iki yavrusunun bakımı, çalışanlar tarafından üstlenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:26
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        Çankırı'da iş yerinde doğan kedi yavrularına çalışanlar bakıyor
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        Çankırı'da bir iş yerinde doğum yapan sahipsiz kedi ile iki yavrusunun bakımı, çalışanlar tarafından üstlenildi.

        Yaklaşık bir ay önce kent merkezinde faaliyet gösteren matbaa ve yerel gazete ofisine giren sahipsiz kedi, burada iki yavru doğurdu.

        Bir süre sonra kedileri fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, hayvanlara uygun ortam hazırlayarak bakmaya başladı.

        Zamanla büyüyen yavrular ile anneleri, gün boyunca iş yerinde serbestçe dolaşıyor.

        İş yeri sahibi Ali Kör, AA muhabirine, kentte yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Sahipsiz kedinin daha önceden de iş yerine gelip gittiğini, zaman zaman ilgilendiklerini anlatan Kör, "Kedi iş yerimizde doğumunu gerçekleştirdi. Biz de bu yavrucaklara canıgönülden bakıyoruz. Bunlar bizim iş yerimizin maskotu oldu. Gelen müşterilerimiz olsun, çalışanlarımız olsun, bunlarla eğlenip vakit geçiriyor. Onlar da burayı çok sevdi, bizlerle yaşamaktan gayet memnun gözüküyorlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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