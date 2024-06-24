Çankırı'da iş yerinde doğan kedi yavrularına çalışanlar bakıyor

Çankırı'da bir iş yerinde doğum yapan sahipsiz kedi ile iki yavrusunun bakımı, çalışanlar tarafından üstlenildi.

Yaklaşık bir ay önce kent merkezinde faaliyet gösteren matbaa ve yerel gazete ofisine giren sahipsiz kedi, burada iki yavru doğurdu.

Bir süre sonra kedileri fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, hayvanlara uygun ortam hazırlayarak bakmaya başladı.

Zamanla büyüyen yavrular ile anneleri, gün boyunca iş yerinde serbestçe dolaşıyor.

İş yeri sahibi Ali Kör, AA muhabirine, kentte yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi.