15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı'nın ikinci kampı Çankırı'da devam ediyor

15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor.

Çankırı'da 5-14 Haziran tarihlerindeki ilk kampını tamamlayan 15 Yaş Altı Softbol Milli Takımı, aranın ardından Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

Sporcular, 30 Haziran'a kadar sürecek kampta günde çift antrenmanla Çekya'nın başkenti Prag'da 1-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takım Antrenörü Enes Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci etap kamp çalışmalarının başladığını söyledi.

Sporcularla çok yol aldıklarını belirten Çakar, "U15 Softbol Avrupa Şampiyonası'nı heyecanla bekliyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz, oradan başarıyla döneceğimize inanıyoruz. Çocuklar da heyecanlı. Sabah ve akşam antrenmanı yapıyoruz. Çalışmalarımız ağırlıklı olarak maç oluyor. Teknik ve taktik ağırlıklı çalışıyoruz." dedi.

Kampa 17 sporcunun katıldığını dile getiren Çakar, "Avrupa Şampiyonası'na da bu sporcularla katılacağız. Elimizden gelen her şeyi yaptık, sporcularımız da gayret gösterdi. Belirli bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. Sporcularımızın da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olup, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.