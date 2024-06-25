Çankırı'da hafriyat döküm sahasında tarihi eser olduğu değerlendirilen beton blok bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, eserin hangi döneme ait olduğu konusunda araştırma yapılacağını belirtti.

Yapraklı ilçesi yolunda bulunan hafriyat döküm sahasında, üzerinde çeşitli işaretler bulunan beton blok gören bir kişi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi.

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