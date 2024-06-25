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        Çankırı'da hafriyat döküm sahasında tarihi eser olduğu değerlendirilen beton blok bulundu

        Çankırı'da, hafriyat döküm sahasında bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen beton blok incelemeye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:38
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        Çankırı'da hafriyat döküm sahasında tarihi eser olduğu değerlendirilen beton blok bulundu
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        Çankırı'da, hafriyat döküm sahasında bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen beton blok incelemeye alındı.

        Yapraklı ilçesi yolunda bulunan hafriyat döküm sahasında, üzerinde çeşitli işaretler bulunan beton blok gören bir kişi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi.

        İş makinesiyle bölgeden alınan beton blok, müzeye kaldırıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, eserin hangi döneme ait olduğu konusunda araştırma yapılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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