Çankırı'da hafriyat döküm sahasında tarihi eser olduğu değerlendirilen beton blok bulundu
Çankırı'da, hafriyat döküm sahasında bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen beton blok incelemeye alındı.
Çankırı'da, hafriyat döküm sahasında bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen beton blok incelemeye alındı.
Yapraklı ilçesi yolunda bulunan hafriyat döküm sahasında, üzerinde çeşitli işaretler bulunan beton blok gören bir kişi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi.
İş makinesiyle bölgeden alınan beton blok, müzeye kaldırıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, eserin hangi döneme ait olduğu konusunda araştırma yapılacağını belirtti.
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