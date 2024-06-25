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        Çankırı'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi

        Çankırı'da 82 yaşında yaşamını yitiren şehit babası Sedat Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:25
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        Çankırı'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi
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        Çankırı'da 82 yaşında yaşamını yitiren şehit babası Sedat Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit Sedat Yıldırım'ın babası Necati Yıldırım için Kızılırmak ilçesine bağlı Bostanlı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Köy meydanı kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze töreninin ardından Kaymakam Bilal Çitil, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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