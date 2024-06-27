Dodurga'da "nasihat tabelaları" ile vatandaşlara mesaj veriliyor

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde nasihat tabelaları yerleştirildi.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ile belde sakinlerinin öncülüğünde üzerinde, "İş bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir. İşi öğrenen ve yapan olalım", "İnsan zora talip olmadan rahata eremez", "Başarı, iyi bir planlama, bu planı kararlılıkla uygulamaktır" gibi yazıların bulunduğu 60 tabela beldenin çeşitli noktalarına konuldu.

Uygulama ile beldede yaşayan küskünlerin barışması, imkan ve bilginin paylaşılması ve yanlış bilinen bazı bilgilerin doğrulanması gibi hedeflerin bulunduğu belirtildi.