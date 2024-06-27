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        Şabanözü'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:15
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        Şabanözü'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        G.Y. (50) idaresindeki 34 EAU 952 plakalı tır, Orta-Şabanözü kara yolu Bulduk köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce tırdan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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