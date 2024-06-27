Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapanış töreni düzenlendi

        Çankırı'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapanış töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapanış programı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, proje ile okullarda yapılacak etkinlikler kapsamında öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımaları, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşması, buna bağlı olarak dili iyi kullanmaları ve düşünce dünyasını geliştirmelerinin amaçlandığını ifade etti.

        Konuşmanın ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince il genelinde faaliyetlerini sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Arif Kırkpınar ve İlker Kendir, Korgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş, şube müdürü Muhsin Cesur, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Schengen istatistiklerinde çarpıcı 'Türkiye' detayı
        Schengen istatistiklerinde çarpıcı 'Türkiye' detayı
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?

        Benzer Haberler

        Şabanözü'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şabanözü'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Dodurga'da "nasihat tabelaları" ile vatandaşlara mesaj veriliyor
        Dodurga'da "nasihat tabelaları" ile vatandaşlara mesaj veriliyor
        Çankırı'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi
        Çankırı'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi
        Çankırı'da hafriyat döküm sahasında tarihi eser olduğu değerlendirilen beto...
        Çankırı'da hafriyat döküm sahasında tarihi eser olduğu değerlendirilen beto...
        Çankırı'da Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan sporcular ödüllendi...
        Çankırı'da Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan sporcular ödüllendi...
        15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı'nın ikinci kampı Çankırı'da devam ediy...
        15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı'nın ikinci kampı Çankırı'da devam ediy...