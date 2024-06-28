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        Çankırı'da hasta yakını kaygayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini darbetti

        Çankırı'da hasta yakınlarını ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:14
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        Çankırı'da hasta yakını kaygayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini darbetti
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        Çankırı'da hasta yakınlarını ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi darbedildi.

        Çankırı Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi Sabri Karakaya, bir hasta yakını tarafından itilerek düşürüldü.

        Bu sırada kafasını masaya çarpan Karakaya, baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerince müdahale edilen Karakaya'nın tedavisi sürüyor.

        İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yaptığı açıklamada, güvenlik personelinin saldırıya uğraması ve yaralanmasının derin üzüntü ve kaygı yarattığını belirtti.

        Bu tür olayların sağlık hizmeti sunan birimlerde çalışan personelin güvenliğini tehdit ettiği gibi sağlık hizmetinin sunulmasını da engellediğini kaydeden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Sağlık çalışanları ve güvenlik personelimiz, toplumun sağlığı için büyük özveriyle hizmet vermektedir. Görevini yaparken şiddete maruz kalan güvenlik görevlimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Yaşanan kabul edilemez saldırıyı kınıyor, gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Sağlık hizmeti sunan birimlerde güvenlik ve huzurun korunması adına her türlü tedbirin alınması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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