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        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:11
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        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        M.E.Y. (42) idaresindeki 06 NP 432 plakalı otomobil, Çankırı-Ankara kara yolu Kızılırmak kavşağında Ş.Ç. (41) yönetimindeki 77 BH 855 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.Ç. (11), K.Ç, (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince yol güvenliğinin alınmasının ardından itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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