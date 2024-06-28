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        Çankırı'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 15 Yaş Altı Softbol Milli Takımı'nın kampı sona erdi

        Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan 15 Yaş Altı Kız Softbol Milli Takımı, yaptığı son antrenmanla kampı tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:16
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        Çankırı'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 15 Yaş Altı Softbol Milli Takımı'nın kampı sona erdi
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        Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan 15 Yaş Altı Kız Softbol Milli Takımı, yaptığı son antrenmanla kampı tamamladı.

        Çekya'nın başkenti Prag'da 1-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan milli takım, son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Yarın Çankırı'dan ayrılacak milli takım, İstanbul'dan hava yoluyla Çekya'ya gidecek.

        15 Yaş Altı Kız Softbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ertan Dağaşan, AA muhabirine, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Kampı iki etap şeklinde yaptıklarını anlatan Dağaşan, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

        Şampiyonada 1 ve 2 Temmuz'da maçlarını yapacaklarını anlatan Dağaşan, "Softbol, güç dengesiyle alakalı bir oyun. Çok ümitliyiz, çok iyi hazırlandık. Çalışmalarımızı çok verimli ve yerinde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Oradan da Allah'ın izniyle iyi sonuçlarla döneceğimizi ümit ediyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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