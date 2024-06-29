Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te okuma yazma seferberliği başlatıldı

        Çerkeş'te "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te okuma yazma seferberliği başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkeş'te "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" projesi başlatıldı.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın öncülüğünde Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu koordinesinde başlatılan proje kapsamında kaymakamlık makam aracı, ilçede okur yazar olmayanların tespiti ve kurslara yönlendirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

        Seferberlik kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, muhtarlar ve gönüllülerle iş birliği yapılarak köyler tek tek gezilerek tespit çalışması başlatıldı.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, yaptığı açıklamada, Anayasa'da yer alan eğitim hakkı ve özellikle yetişkin okuma yazma eğitiminin hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturduğunu belirtti.

        Eğitim öğretim hakkından yararlanamayan, temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişilerin yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıklarının görüldüğüne dikkati çeken Bulgurlu, "Okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma bilip diploma, belge, sertifika ve benzerlerine sahip olmayanlara belgelerinin verilmesi, okuma yazma bilmeyenlerin de birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanıp okuryazar hale getirilmesi hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Çankırı'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 15 Yaş Altı Softbol Milli Takım...
        Çankırı'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 15 Yaş Altı Softbol Milli Takım...
        Çankırı Belediyesinden su tasarrufu çağrısı
        Çankırı Belediyesinden su tasarrufu çağrısı
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Kazada yaralanan Burak, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Kazada yaralanan Burak, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Çankırı'da hasta yakını kaygayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini darbe...
        Çankırı'da hasta yakını kaygayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini darbe...