Çerkeş'te okuma yazma seferberliği başlatıldı

Çerkeş'te "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" projesi başlatıldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın öncülüğünde Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu koordinesinde başlatılan proje kapsamında kaymakamlık makam aracı, ilçede okur yazar olmayanların tespiti ve kurslara yönlendirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Seferberlik kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, muhtarlar ve gönüllülerle iş birliği yapılarak köyler tek tek gezilerek tespit çalışması başlatıldı.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, yaptığı açıklamada, Anayasa'da yer alan eğitim hakkı ve özellikle yetişkin okuma yazma eğitiminin hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturduğunu belirtti.

Eğitim öğretim hakkından yararlanamayan, temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişilerin yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıklarının görüldüğüne dikkati çeken Bulgurlu, "Okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma bilip diploma, belge, sertifika ve benzerlerine sahip olmayanlara belgelerinin verilmesi, okuma yazma bilmeyenlerin de birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanıp okuryazar hale getirilmesi hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.