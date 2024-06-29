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        Çankırı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:19
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        Çankırı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Serdar Dağıstan idaresindeki 34 BPR 856 plakalı hafif ticari araç, Yenimahalle fidanlık yolu mevkisinde B.D. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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