Çankırı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Serdar Dağıstan idaresindeki 34 BPR 856 plakalı hafif ticari araç, Yenimahalle fidanlık yolu mevkisinde B.D. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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