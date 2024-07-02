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        Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı

        Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:39
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        Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı
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        Çankırı ve Çorum’da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Çankırı Belediyesince kent meydanına karşılaşma için dev ekran kuruldu.

        Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de maçı vatandaşlarla birlikte dev ekranda takip etti.

        Kurşunlu ilçesinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Şehit İsmet Erdoğmuş Gençlik Merkezi Konferans Salonunda hazırlanan dev ekranda vatandaşlar milli maç heyecanı yaşadı.

        - Çorum

        Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16'da Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan ekrandan seyretti.

        Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Vatandaşlar, maçın ilk dakikasında Merih Demiral'ın golüyle büyük sevinç yaşadı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Köse ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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