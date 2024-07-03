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        Çankırı'da kaya tuzundan 3 metre 33 santimetrelik dev tespih

        Çankırılı Fatih Gümüş, kaya tuzundan 3 metre 33 santimetre uzunluğunda yaklaşık 90 kilogram ağırlığında tespih yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:05
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        Çankırı'da kaya tuzundan 3 metre 33 santimetrelik dev tespih
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        Çankırılı Fatih Gümüş, kaya tuzundan 3 metre 33 santimetre uzunluğunda yaklaşık 90 kilogram ağırlığında tespih yaptı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesinde memur olan Gümüş, kaya tuzu ile farklı malzemelerden hobi amaçlı tespih yapıyor.

        Uzun zamandır çok büyük bir tespih hayali kuran Gümüş, Çankırılı olduğu için bunu kaya tuzundan yapmaya karar verdi.

        Gümüş, kente geldiğinde bir arkadaşının atölyesinde makine ile kesip işlediği kaya tuzundan 33 boncuk oluşturdu.

        İmameyi de kaya tuzundan hazırlayan Gümüş, bir araya getirdiği 33 boncuk ile 3 metre 33 santimetre olan tespihini tamamladı.

        Yaklaşık 90 kilogram ağırlığa sahip tespih, görenlerin dikkatini çekiyor.

        Fatih Gümüş, AA muhabirine, tespih sevdasının çocukluk yaşlarında başladığını söyledi.

        Çocukken eline alıp çektiği tespihi gören bir yaşlının kendisine, "Sen o tespihi taşıyorsun ama manası nedir biliyor musun?" demesiyle merakının arttığını anlatan Gümüş, bunun kendisini tespih yapmaya ittiğini belirtti.

        Hayalinin dünyanın en büyük doğal tespihini yapmak olduğunu dile getiren Gümüş, "Bunu yaparken, 'Madem dünyanın en büyük doğal tespihi olacak, o zaman memleketim Çankırı'nın kayasından, tuzundan yapayım' dedim ve geçen yıl denemeyle başlayan projemiz bu yıl son buldu. Tespihin, Ankara'da açılacak tespih müzesinde sergilenmesini planlıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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