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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:57
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 3 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Operasyon ve denetimlerde 22,02 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak, 9 tabanca, 27 fişek ele geçirildi.

        Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin 117 lira para cezası kesildi, 199 araç trafikten men edildi.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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