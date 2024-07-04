Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin 117 lira para cezası kesildi, 199 araç trafikten men edildi.​​​​​​

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 3 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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